Wenn alles zu viel wird, hilft reden und zuhören

„Krone“: Was sind die Themen rund um Weihnachten?

Barbara Lanzerstorfer-Holzner: Vor Weihnachten flammen oft Scheidungskonflikte neu auf: Wer darf die Kinder wann sehen? Wer schenkt den Kindern was? Nach Weihnachten melden sich oft Mütter, die zu hohe Ansprüche an sich selbst hatten. Sie haben Geschenke liebevoll gekauft, verpackt, Kekse gebacken, gekocht, wünschten sich eine heile Weihnachtswelt. Aber: Die Kinder reißen das Geschenkpapier auf, freuen sich nicht, gehen Computerspielen. Oder der 15-Jährige will nicht mehr zuhause feiern und so weiter.