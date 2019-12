Rosalia: „2019 war ganz eindeutig mein Jahr“

Tausende Menschen jubelten ihr vor kurzem in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Brixton Academy in London zu, als die 26-jährige Spanierin begeistert in die Menge rief: „2019 war eindeutig mein Jahr!“ In spanischsprachigen Ländern und in den USA ist Rosalía längst kein Geheimtipp mehr. Sie wurde für zwei Grammys nominiert, stand auf den großen Festival-Bühnen wie Coachella und Glastonbury, Madonna wollte sie für ihre Geburtstagsfeier buchen - und ihr Video zum Song „Con Altura“, ein Duett mit Reggaeton-Star J Balvin wurde auf YouTube mehr als eine Milliarde mal angeklickt! Ja, man kann sagen, es läuft wirklich gut für Rosalía.