Zwei Pannenhelfer fingen Dieb im ÖAMTC-Stützpunkt

Ungewöhnlicher Einsatz zweier Pannenhelfer in Linz. In der Nacht von Montag auf Dienstag kamen sie nicht etwa einem Autofahrer in Not zur Hilfe, sondern fingen einen Einbrecher im ÖAMTC-Stützpunkt Linz, der sich durch eine Nebentür in die Prüfhalle eingeschlichen hatte. Er wurde der Polizei übergeben.