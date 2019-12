Bei Finanzen geriet die WM aus dem Ruder

25.000 € Finanzloch

Er schätzt das entstandene Finanzloch auf 25.000 €. „Das größte Problem ist nicht der Betrag, sondern viel mehr die Vorgangsweise“ , ärgert sich Füreder. Die Kritik richtet sich an „Vize“ Klaus Hagenauer, der stets betont hatte, sparsam mit dem Geld umzugehen. Hagenauer weist die Kritik zurück: „Statt 25.000 Euro flossen vom aufgelösten Tourismusverband nur 17.100 €, leider haben wir durch den Verkauf von Festabzeichen nur 7000 € statt der erhofften 25.000 € eingenommen.“ FP-Gemeinderat und Prüfungsausschussobmann Helmut Schwetz will eine Sonderprüfung in die Wege leiten „Hagenauer hat trotz mehrmaliger Aufforderungen keine Pläne vorgelegt. Er hat ein Finanzdebakel verschuldet!“