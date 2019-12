Alarm wegen rasselnder „Klapperschlange“ in Auto

Erleichterung nach Schock

Des Rätsels Lösung: Die kleine Tochter der Frau hatte den Zettel in den Schlitz des CD-Players gesteckt. Durch das Öffnen der Tür wurde das Gerät aktiviert, eine CD begann sich unregelmäßig zu drehen. So entstand das Geräusch, das genau so klang wie eine rasselnde Klapperschlange. Dem großen Schock folgte ein erleichterndes Lachen!