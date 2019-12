Hilferuf auf Facebook: Hobby-Bergsteiger gerettet!

Dank eines Hilferufs über Facebook sind in Marokko zwei junge Männer von einem schneebedeckten Berg gerettet worden. Die beiden Marokkaner seien auf einer Tour im Rif-Gebirge im Norden des Landes unterwegs gewesen, wo sich einer von ihnen an der Schulter und am Bein verletzt habe, teilte der lokale Zivilschutz mit.