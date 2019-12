Unfall stoppte flüchtenden Alkolenker

Am Donnerstag um 20 Uhr fuhr ein 35-jähriger Beschäftigungsloser mit dem Pkw seiner Lebensgefährtin in Weng/Innkreis auf der Altheimer Landesstraße B148 Richtung Altheim. Die Streife der Polizeiinspektion Braunau wurde auf den in Schlangenlinien fahrenden Pkw aufmerksam und versuchte diesen durch deutlich erkennbare Anhaltezeichen beim Kreisverkehr der Kreuzung B148/B142 aus dem Kreisverkehr abzuleiten und anzuhalten.