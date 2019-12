Rückblick auf 2019: Die besten Alben des Jahres

Our Surivival Depends On Us - Melting The Ice In The Hearts Of Men

Die österreichische Musiklandschaft hatte 2019 wahrlich viele Perlen aufzubieten. Manchmal lohnt es sich auch, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandeln und eine mutige Abzweigung in die unbewanderten Ecken der finsteren Wälder einzuschlagen. Schon ganz früh zu Jahresbeginn haben die Salzburger Schubladenverweigerer Our Survival Depends On Us einen originären Doom/Sludge/Rock/Psychedelic/Baumharz-Brocken vorgelegt, der gleichermaßen mit Räucherstäbchen, Rotwein oder Ayahuasca genießbar ist. Zum Zwischendurchhören sind die ausgefeilten Kompositionen auf dem durchdachten Album zu schade, wer sich aber trotz ständigem Stress und verkürzter Aufmerksamkeitsspanne die Zeit nimmt, um mental in die weihrauchgeschwängerte Welt des Quintetts zu rutschen, dem Eröffnen sich möglicherweise neue Bewusstseinsdimensionen. Besonders eindrucksvoll übrigens bei einem der seltenen Live-Dates!