Bankomat-Knacker müssen mehrere Monate in Haft

Große Reiselust, wenig Glück

Mit einem rund ein Meter langen Stemmeisen bewaffnet sollte in der Nacht auf den 15. März die Geldmaschine in der Raiffeisenbank in Kematen „daran glauben“. Doch von den 180.000 Euro im Bankomaten konnten die drei keinen Cent ergaunern. 24 Stunden später versuchten sie erneut ihr Glück. Wieder in einer Raiffeisenbank, diesmal aber in St. Stefan am Walde in Oberösterreich – rund 370 Kilometer von Kematen entfernt. Auch diesmal gelang es nicht, den Bankomaten zu knacken. „Wäre der erste Coup gelungen, hätten wir genug gehabt und hätten nicht versucht, einen weiteren Bankomaten aufzubrechen“, erklärte der 21-Jährige und brachte nicht nur die Vorsitzende Richterin Verena Offer zum Schmunzeln.