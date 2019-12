Alpinist stürzt beim Holzholen 120 Meter in Tod

Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend in Nesselwängle in Tirol ereignet. Ein Deutscher (27) und seine 25-jährige Begleiterin wollten nördlich der Tannheimerhütte in einem Zelt übernachten. Als der 27-Jährige Holz für ein Lagerfeuer holten wollte, stürzte er über eine rund 120 Meter hohe Felswand ab und zog sich tödliche Verletzungen zu.