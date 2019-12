Gestohlene Kennzeichen an der Wand montiert

17 Beutestücke

Weiters wurden Tachos, Autoradios, Pkw-Embleme und ein Werbeschild sichergestellt. Insgesamt konnten 17 Urkundenunterdrückungen bzw. Kennzeichendiebstähle geklärt werden, weiters ein Einbruch in einen Kleintransporter sowie Diebstähle von Kfz-Zubehör. Der 28-Jährige montierte die gestohlenen Kenneichen an die Wand seines Zimmers. Es handelte sich dabei um alle Arten von Kennzeichen (Autokennzeichen, Mopedkennzeichen, rote Fahrradheckträger-Kennzeichen, deutsche zeitlich begrenzte Kennzeichen, polnische Kennzeichen etc.