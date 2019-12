Achtung: Satteldiebe sind wieder unterwegs

„Im Reiterhof Kronberg gab es in der Nacht auf Dienstag einen groß angelegten Fall von Satteldiebstahl“, warnt die Landespolizeidirektion nach einem Bericht der örtlichen Exekutive. Mehrere Sattelkammern wurden bei dem Coup aufgebrochen, 13 wertvolle Reitutensilien wurden von den Kriminellen entwendet und in aller Ruhe weggepackt. Die Schadenssumme wird laut Ermittlern mit rund 10.000 Euro angegeben. Wie die Kriminellen das schwere Diebesgut abtransportiert haben, muss aber noch untersucht werden. „Vermutlich stand ein Lieferwagen ganz in der Nähe“, heißt es von der Polizei.