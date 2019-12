Dreimal Totalschaden und ein Leichtverletzter

Am Donnerstag gegen 17 Uhr lenkte ein 38-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der Tiroler Straße (B171) von Mötz kommend in Richtung Stams und wollte nach links in das Ortsgebiet von Stams einbiegen. Dahinter fuhr ein 36-jähriger Österreicher mit einem Firmenfahrzeug ebenfalls in östliche Richtung. Trotz einer Notbremsung konnte der nachfahrende Lenker seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw des 38-Jährigen auf.