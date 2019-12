Radar in der Fußgängerzone

Sogenannte Begegnungszonen gibt es überall – und in den meisten Gemeinden klappte es besser, als beim berüchtigten Vorbild, der Wiener Mariahilfer Straße. Dort ist das Radfahren ebenfalls erlaubt, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit. „Auch bei uns halten sich leider nicht alle daran“, betont Bürgermeister Klaus Schneeberger in Wiener Neustadt. Daher hat man für Radler ein mobiles Radar aufgestellt. Dieses steht ab sofort abwechselnd in der Herzog-Leopold-Straße, der Wiener und der Neunkirchner Straße. Stadtrat Franz Dinhobl: „Wenn Radler und Fußgänger besser aufpassen, gibt es ein freundlicheres Miteinander in der Fuzo.“