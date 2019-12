Schäden am Wegenetz größer als gedacht

Gruber war daher vergangene Woche in Oberkärnten auf Lokalaugenschein, um besonders heikle Schadstellen zu besichtigen. Die wohl am stärksten in Mitleidenschaft gezogene Gemeinde Flattach weist nahezu an jeder Weganlage Schäden auf, wobei der Hotspot am Grafenberg liegt. Dort sind nach wie vor viele Häuser von der Außenwelt abgeschnitten.