Radfahrerin (20) kollidierte mit einem Omnibus

Eine 20 -jährige afghanische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Schärding fuhr um 7:08 Uhr mit ihrem Fahrrad in Schärding auf der L1143 Otterbacher Straße in Richtung stadtauswärts. Hinter ihr fuhr eine 46-jährige deutsche Berufskraftfahrerin aus Bayern mit einem Omnibus. Die 46-Jährige setzte auf Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße/Bahnhofweg zu einem Überholvorgang an, wobei im selben Moment die Radfahrerin nach links in den Bahnhofweg abbiegen wollte.