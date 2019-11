Das große Finale: So lief der steirische Wahlkampf

Die FPÖ beging ihren Auftakt zum Intensivwahlkampf in der letzten Oktoberwoche in Leoben, zur Unterstützung kam Bundesparteichef Norbert Hofer, im November war Ex-Innenminister Herbert Kickl als „Wahlhelfer“ für Spitzenmann Mario Kunasek in Leibnitz und Gleisdorf. Im Wahlkampf versuchten die Freiheitlichen mit viel Aufwand und Mühe das Thema Sicherheit und Migration anzuheizen, zu allen möglichen Gelegenheiten, auch mit einer Landtagssondersitzung und dringlichen Anfragen - diese wurden vornehmlich an „Lieblingsfeindin“ Doris Kampus, die SPÖ-Soziallandesrätin, gerichtet.