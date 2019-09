Stmk: Nach hitziger Debatte Neuwahl beschlossen

Die Diskussion verlief kurz und ruhig, doch ÖVP-Landtagsabgeordneter Detlev Eisel-Eiselsberg sagte, es sei schon abenteuerlich, wie Sandra Krautwaschl (Grüne) in ihrer Wortmeldung Ibiza und Spenden-Stückelungen mit dem steirischen Wahlkampf in Verbindung bringe. Er stelle zudem klar: Es müsse vermieden werden, dass es wie offenbar auf Bundesebene noch mögliche Umgehungen gebe. Der Geist des Gesetzes in der Steiermark müsse ein anderer sein, so Eisel-Eiselsberg.