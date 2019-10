Schickhofer: 499 Euro Miete für 70 Quadratmeter

Konzept für die ganze Steiermark

Kern-Forderung ist die Kostengrenze von 499 Euro: Vorbild ist der 5-Euro-Wohnbau der „Neuen Heimat“ in Schwaz in Tirol. Schickhofer sprach bereits von Gesprächen mit einem steirischen gemeinnützigen Bauträger, der im Großraum Graz Wohnungen bauen will, die mit 70 Quadratmetern unter der 500-Euro-Grenze bleiben. Das Konzept - es eigne sich gleichermaßen für Gemeinden wie auch für Genossenschaften - soll flächendeckend in der Steiermark angewendet werden, besonders entlang der S-Bahn-Routen.