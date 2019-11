Spannende Runde vor brisanter Steiermark-Wahl

Bevor am Sonntag rund eine Million Steirer zur Landtagswahl aufgerufen sind, krachten die sechs Spitzenkandidaten am Mittwochabend in Wien bei der „Krone“-Elefantenrunde aufeinander. Zwischenzeitlich sprühten die Funken - auch zwischen den Noch-Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ. Neben Klimawandel, Migration und Landflucht waren natürlich auch Liederbuch und der Casino-Postenschacher Thema.