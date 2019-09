Steirer Max Zirngast ist zurück in Österreich

Nach seinem überraschenden Freispruch vom Terrorvorwurf in der Türkei ist der 30 Jahre alte Journalist Max Zirngast am Donnerstag nach Österreich zurückgekehrt. Am frühen Nachmittag landete der Steirer wohlbehalten am Flughafen Wien-Schwechat. Die Freude über seine Rückkehr stand seiner Familie, Freunden und Unterstützern, die ihn willkommen hießen, ins Gesicht geschrieben.