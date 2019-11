Sperren, Blackout, Lawinen - und jetzt Hochwasser

Mehrere Häuser im Bezirk Spittal evakuiert

Im Bezirk Spittal wurde am Samstagnachmittag in der Gemeinde Lendorf und Millstatt wegen drohender Hangrutschungen die Evakuierung von mehreren Wohnhäusern angeordnet. Am Millstätter Berg wurde bei einem Überwachungsflug nach einer abgegangen Mure festgestellt, dass zwei Anwesen gefährdet sind. Ebenfalls in den frühen Nachmittagsstunden mussten am Hühnersberg zwei Einfamilienhäuser evakuiert werden. In der Gemeinde Spittal drang Wasser in den Keller eines Wohnhauses ein. Weil sich hinter dem Haus ein Hang befindet, wurden das Gebäude sowie ein weiteres Wohnhaus evakuiert.