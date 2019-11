Osttirol: Alle Kräfte gegen die nächsten Fronten

Bezirkshauptfrau Olga Reisner wirkt in diesen Tagen wie der Fels in der stürmischen Brandung. „Dank der Wetterberuhigung können wir den Fokus auf die Wiederherstellung der Stromversorgung und die Aufhebung der Straßensperren legen“, gab sie am Samstag die Tagesparole aus. Bezüglich Strom hatte sich die Lage in der Nacht zugespitzt. Von 24.000 betroffenen Haushalten waren am Vormittag noch immer 5400 unversorgt (u. a. Tauerntal, inneres Defereggen, Villgratental, Raum Sillian). Die Tinetz arbeitet rund um die Uhr und zieht alle Register: Über die Tauernautobahn wurde schweres Gerät herbeigeschafft, der nach Osttirol verlegte Landeshubschrauber brachte Monteure mit. Ein Black-Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres befreite Bäume neben Stromleitungen per Rotorwind („Downwash“) vom schweren Schnee.