1700 Osttiroler Haushalte sind noch ohne Strom

Im Gebirge ist weiterhin ergiebiger Neuschneezuwachs zu erwarten. Auch in Nordtirol ist speziell in Hauptkammnähe - hinteres Ötztal-Brennergebiet-hinteres Zillertal - bis ins Wipptal samt Seitentälern Starkschneefall und später Starkregen unterhalb von 1.300 Meter zu erwarten. Am Nachmittag lassen die Niederschläge in Nordtirol von Westen her nach, in Osttirol ist mit einer Entspannung erst in den späten Abendstunden zu rechnen.