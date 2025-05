„Chaos“-Gemeinde soll in Ordnung gebracht werden

Auflösung des Gemeinderates beantragt

Dem nicht genug. Mit dem Antrag von FP-Madatarin Iris Mischkulnig-Ortner zur Auflösung des Gemeinderates und dem Entziehen des Vertrauens von Bürgermeister Guntram Perdacher erreichen die politischen Turbulenzen in St. Jakob im Rosental eine neue Dimension. „Es gibt in der Bevölkerung einfach kein Vertrauen mehr gegenüber dem Bürgermeister“, sagt Mischkulnig-Ortner, die hofft, dass in der SP-Fraktion ein Umdenken stattfindet und die Mandatare sich gegen den Gemeindechef stellen. Perdacher möchte sich erst in den kommenden Tagen zu der Causa äußern.