Alko-Unfall: Sohn (11) saß am Beifahrersitz

Auch in Gurk war ein Alkolenker unterwegs

Später am Abend, gegen 20 Uhr, sorgte ein 42-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit für erhebliche Schäden auf der Gurktal Bundesstraße. Der Mann war von Zweinitz kommend in Richtung Straßburg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zunächst touchierte er einen Straßenleitpflock, bevor sein Fahrzeug ungebremst in einen Warteunterstand einer Bushaltestelle krachte. Doch damit nicht genug: Auch eine Werbetafel und ein massiver Betonsteher wurden durch die Wucht des Aufpralls beschädigt und teils verschoben.