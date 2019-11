„Lage ist zu gefährlich“: Feuerwehren abgezogen

Hangrutschungen ergaben sich in Innerteuchen, Gemeinde Arriach. Die Teuchener Landesstraße (L 46) wurde verlegt und musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Auch die Obermillstätter Landesstraße (L 17) wurde im Bereich Tangern abgesperrt. In Stuben in der Gemeinde Weißenstein ist die Glanzer Landesstraße (L 39) nicht befahrbar. In der Gemeinde Radenthein verlegte eine Mure im Kleinkirchheimer Graben die B88.