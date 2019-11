Brandstiftungen in Innsbruck: Fahrzeuge betroffen!

Am Freitag Vormittag meldete ein Passant den Brand eines Papiercontainers am Innrain auf der Höhe des Hauses 100. Der Container wurde von den Florianijüngern der Berufsfeuerwehr Innsbruck gelöscht. Unmittelbar danach kam es am Herzog-Siegmund-Ufer zum Brand eines Pkw, fast zeitgleich fing ein weiterer Pkw am Innufer Feuer. Und auch auf der Höhe der Markthalle brach ein Brand aus.