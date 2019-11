Airbnb will weltweit alle Unterkünfte überprüfen

Nach einer tödlichen Schießerei in einem über Airbnb vermieteten Haus in Kalifornien will die Buchungsplattform jetzt alle sieben Millionen Häuser und Wohnungen in ihrem Angebot überprüfen. „Bis zum 15. Dezember 2020 wird jedes Haus und jeder Gastgeber auf Airbnb überprüft mit dem Ziel einer hundertprozentigen Verifizierung“, so Firmenchef und Mitbegründer Brian Chesky am Mittwoch in einer E-Mail an seine Mitarbeiter.