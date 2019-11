Asylwerber in Lehre: „Türkis-Grün auf Linkskurs“

Die FPÖ sieht in der von den anderen Parlamentsparteien angestrebten Lösung für in Lehre befindliche Asylwerber einen Schritt hin zu einer Daueraufenthaltserlaubnis. Diese führe das Asylsystem „mit Unterstützung der ÖVP völlig ad absurdum“, kritisierte FPÖ-Chef Norbert Hofer. Für ihn sei nach den Gesprächen am Dienstag „klar, dass eine künftige türkis-grüne Regierung in der Asyl- und Migrationspolitik einen klaren Linkskurs fahren wird“.