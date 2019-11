Das sind die ersten Nagelproben für Türkis-Grün

Es war eine bemerkenswerte Kehrtwende, die die ÖVP nach dem türkis-blauen Ende in einer ideologisch heiklen Frage vollzogen hat: Plötzlich war die Volkspartei nicht mehr der Meinung, dass Asylwerber selbst dann abgeschoben werden sollen, wenn sie gerade eine Lehre machen. Also vereinbarte der Nationalrat im Sommer - ohne Stimmen der FPÖ -, dass der Innenminister dies veranlassen soll. Weil dieser sich aber nicht alleinzuständig gefühlt hat, empfing er am Dienstag Vertreter aller Parteien bei sich.