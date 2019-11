„Fortnite“-Profi weint, weil er gesperrt wurde

17-Jähriger bricht in Tränen aus

Unter Tränen gestand Jarvis nun seinen Fans, dass es mit den bunten „Fortnite“-Videos in seinem YouTube-Kanal vorbei ist: „Ich habe die besten zwei Jahre meines Lebens mit Fortnite verbracht. Es ist wirklich verrückt, was für einen riesigen Einfluss das Spiel auf mein Leben hatte. Ich wäre nicht hier ohne dieses Spiel. Ich wüsste nicht einmal, was ich jetzt tun würde, wenn es Fortnite nicht gäbe.“