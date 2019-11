Gossip: „Unsere Message ist noch immer relevant“

Eure Botschaften zum Thema Gleichberechtigung, Liebe und der Zugang zu klassischen LGBTQ-Themen war damals wichtig und ist es heute in unverändert kompakter Form. Hat sich aus heutiger Sicht zu vor zehn Jahren relevant viel verändert?

Billie: Die Akzeptanz von Homosexuellen ist wesentlich größer als damals. Auch im Mainstream sind diese Themen angekommen, aber andererseits rückt die Welt auch immer weiter nach rechts und alles polarisiert. Wir haben Donald Trump und diese Sektion in Amerika, die extrem gegen Homosexuelle, Ausländer, Immigranten und Frauen aufruft. Dieser Teil Amerikas wird immer stärker und das erschreckt mich extrem. Die gesamte Gay-Community ist voller Angst, weil sie nicht verstehen kann, dass sich die Dinge so rückwärts drehen. Schwule, Lesben und Transgender-Menschen werden stärker gesehen und in vielen Teilen akzeptiert, aber unsere Regierungen in den USA oder Osteuropa machen nicht viel dafür, die Akzeptanz zu steigern. Dieser verrückte, rechtsextreme Bullshit ist am Vormarsch und das torpediert viele gute Bemühungen. Wir spielten auf der Tour den Song „Standing In The Way Of Control“ und er ist aktueller denn je. Damals waren wir von George W. Bush verunsichert, aber im Vergleich zu Trump wirkt er wie ein süßes Häschen. (lacht) Trump wollte ja nie Präsident werden, er wollte nur an der Wahl teilnehmen und Aufmerksamkeit lukrieren. Er wollte seine Marke steigern und als es klappte, hat sich jeder gedacht „what the fuck“ - er selbst wohl auch. Wir leben in einem Albtraum und es ist keine gute Zeit, Amerikaner oder in Amerika zu sein. Trump kümmert sich nicht um Gleichberechtigung, die Umwelt ist ihm egal, er hat unzählige rassistische Rülpser zu verantworten und ist Sexist. Es gibt Massenschießereien und Amokläufe. Ich hoffe wirklich, dass das die Linken so einigt, dass sie erfolgreich dagegen ankämpfen können. Die Hoffnung darf nie sterben.