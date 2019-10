Gift für die Gesellschaft

Es wird ernst. Nach vier gescheiterten Runden steigen Gewerkschafter und Arbeitgeber heute zum fünften Mal in den Ring, um über die Metaller-Kollektivverträge zu verhandeln. Gefordert wird eine einigermaßen deutliche Lohnerhöhung von 4,5 Prozent, geboten werden magere 1,8 Prozent. Der Vorschlag der Industriellen käme einer Nulllohnrunde gleich. Das könnte ein bitterer Start in das neue Jahr für die 130.000 Beschäftigten in dieser Sparte sein. Und auch für die Angestellten im Handel wäre das kein fröhliches Signal vor dem Weihnachtstrubel.