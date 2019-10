Tote durch Schüsse auf „Homecoming“-Party in Texas

In der Veranstaltungshalle The Party Venue etwas außerhalb von Greenville eröffnete der Mann das Feuer mit einem semi-automatischen Gewehr, berichtete der Ermittler Buddy Oxford. Rund 750 Personen sollen an der Party einer Studentenverbindung teilgenommen haben. Ein Video vom Ort des Geschehens, das auf Twitter kursiert und das krone.at aufgrund der delikaten Szenen nicht einbindet, zeigt zahlreiche Verletzte und viel Blut in dem Gebäude.