Biker (33) stirbt bei Crash mit abbiegendem Auto

Die Unachtsamkeit eines rumänischen Autolenkers dürfte einem Motorradfahrer (33) aus Simbach am Inn in Oberösterreich am Donnerstag das Leben gekostet haben. Der in Braunau lebende Rumäne (22) war mit seinem Wagen auf der B147 abgebogen, der Biker konnte nicht mehr bremsen. „Ein tragischer Fall, wir haben erst am Unfallort erfahren, wie folgenschwer dieser Zusammenstoß war“, sagt Johann Perschl, Einsatzleiter der FF Uttendorf.