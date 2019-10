„Frauen müssen bei Bewerbung mehr verlangen“

Anfang dieser Woche haben Männer im österreichischen Durchschnitt bereits so viel verdient gehabt wie Frauen im gesamten Jahr. Der Equal Pay Day war dieses Jahr am Montag, dem 21. Oktober. Es gibt also immer noch sehr große Lohn- und Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Warum das so ist und was man in Zukunft für eine Gleichheit der Geschlechter in dieser Sache tun will, das hat „Krone“-Moderator Gerhard Koller mit der Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, besprochen.