Rauchverbot: Stadt Wien kündigt 5000 Kontrollen an

„Pro Kontrollor sind das mindestens 300 Euro allein in der ersten Nacht. Insgesamt rechne ich also mit 24.000 Euro Steuergeld, die die Aktion scharf von Stadträtin Ulli Sima allein in der ersten Nacht des Rauchverbots verschlingt“, schlug Dietmar Schwingenschrot, Gastronomie-Sprecher der Freiheitlichen Wirtschaft, am Mittwoch im Bericht einer Gratiszeitung Alarm. 80 Leute seien demnach für die Einhaltung des Gesetzes abgestellt - die „irren Personalkosten“ rechtfertigt man in dem Bericht mit „Feiertags-, Nacht- und Erschwerniszulage, dazu gibt es wohl noch Überstunden“.