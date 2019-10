Rauchverbot: Wien plant strenge Kontrollen

Mit 1. November tritt in Österreich endlich das generelle Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Die Stadt Wien hatte sich stets dafür eingesetzt und sogar beim Höchstgericht dafür gekämpft. Jetzt will die Stadt auch dafür sorgen, dass das Verbot eingehalten wird, und kündigt strenge Kontrollen in Lokalen an.