NEOS wollen „Lärm-Manager“ zum Schutz der Anrainer

„Die Raucher werden nicht von einem Tag auf den anderen aufhören mit dem Rauchen, sondern sie werden vor dem Lokal stehen“, sagte der Wiener NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr am Mittwoch. Das bedeute mehr Lärm am Abend und in der Nacht und in weiterer Folge mehr Anrainerbeschwerden. Die rot-grüne Stadtregierung sei untätig, was Präventionsmaßnahmen angehe. Andere Städte hätten hier für die Übergangsphase sehr wohl Schritte gesetzt. „Wir haben die Sorge, dass die Polizei mit Anrufen überflutet wird“, mahnte Wiederkehr. Dabei habe die Exekutive weit Besseres zu tun.