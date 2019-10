Vertuschter Vorfall sorgt für heftige Diskussionen

Mit einem großen Küchenmesser bewaffnet betrat ein afghanischer Asylwerber ein Besprechungszimmer und fuchtelte wild mit dem Messer vor mehreren Mitarbeitern herum. Schließlich setzte der Mann dem bedrohlichen Szenario ein Ende, in dem er sich das Küchenmesser in den Bauch rammte. Er wurde in der Klinik Innsbruck behandelt, kehrte aber Tage später zur Asylunterkunft zurück, um sich zu entschuldigen, und wurde dann in anderen Heimen untergebracht, bis er im August 2017 freiwillig in seine Heimat zurückkehrte.