Asylwerber rammte sich Messer in den Bauch

Gekürzt wurden die Kosten mit der Begründung, dass die Zahl der Flüchtlinge zurückgegangen sei. „Unterkünfte am Land wurden geschlossen, die Asylwerber wurden auf Großheime konzentriert. Hunderte Menschen diverser Nationalitäten befanden sich unter einem Dach, was das Konfliktpotenzial erhöhte. An der Sicherheit hätte daher in diesem Ausmaß auf keinen Fall gespart werden dürfen“, verdeutlicht der Informant.