Low Carb, Glyx und Paleo

Eiweiß rauf, Kohlenhydrate runter - was der amerikanische Mediziner Robert Atkins in den 1970er-Jahren propagierte, erlebte in den 1990er-Jahren eine Wiederauferstehung. Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte sollten reichlich, Brot, Nudeln, Reis und Gemüse nur in kleinen Mengen verzehrt werden. Laut Studien zeigte sich durch die eiweißreiche Diät kein Gewichtsvorteil gegenüber anderen Abnehmformen. Sie erhöhten auf Dauer aber das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem wurden Nieren belastet und durch die vermehrte Ausscheidung von Kalzium die Osteoporosegefahr erhöht.