Hainburg tritt 10 ha „Urwald“ an Nationalpark ab

Die Besetzung der Hainburger Au war ein Meilenstein für den Umweltschutz in Niederösterreich. Und die einstige Öko-Hochburg wird ihrem Namen auch heute noch gerecht - und tritt rund zehn Hektar im Umfeld der Ruine Röthelstein nun an den Nationalpark ab. Nur das mittelalterliche Bauwerk selbst ist von der Vereinbarung ausgenommen, hier will die Stadt weiter Touristen begrüßen. Das betroffene Areal, in erster Linie sind es Hangflächen, wurde vom Gemeinderat freigegeben, es wird in Zukunft eine jährliche Abgeltung seitens des Nationalparks geben.