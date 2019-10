„Am Schulweg meiner Tochter lauern Gefahren“

Noch bevor seine Tochter die Schultasche umschnallt, bereitet allein der Gedanke an den Schulweg Michael Mair aus Pill beinahe schlaflose Nächte. Um in die Schule zu gelangen, muss das Kind des Unterländers gleich mehrere gefährliche Situationen meistern. „Wir wohnen in der Heiligkreuzsiedlung und es ist unserer Tochter sowie den anderen zehn bis fünfzehn Kindern nicht möglich, sicher in den Kindergarten oder in die Schule zu kommen“, ärgert sich der besorgte Papa.