26-Tonnen-Lkw kippte um

Mit konventionellem Gerät war das rund 26 Tonnen schwere Gefährt, das in einem Acker auf der Seite lag, nicht mehr aufzurichten. Also musste am Dienstagnachmittag ein spezieller Kranwagen aus Mödling nachgefordert werden. „Da der Lkw mit einer Tunnelbohrmaschine, Gasflaschen, Stromaggregat, Eisenplatten und anderem schweren Werkzeug beladen war, haben wir zunächst die Fracht einzeln geborgen, um das Gesamtgewicht zu reduzieren“, berichtet ein Floriani. Auch Sprit und Öl mussten die Freiwilligen zunächst binden, bevor sie den Laster in Abstimmung mit der betroffenen Baufirma wieder auf die Räder hieven konnten.