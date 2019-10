Nach heftigem Streit: Polizei sucht Serben (38)!

Eine großangelegte Suchaktion läuft derzeit in Nassereith! In der Nacht auf Dienstag zeigte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses bei der Polizei an, dass es in einer Wohnung offenbar einen heftigen Streit gab. Eine Polizeistreife traf vor dem Haus einen stark alkoholisierten, verletzten Slowenen (35) an. Ein 38-jähriger Serbe ist flüchtig.