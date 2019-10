Im Wettlauf gegen die Naturgewalten

In einem Wald in St. Ulrich am Pillersee fliegen ein 15 Tonnen Felsen und zwei Bäume in die Luft – eine kontrollierte Sprengung, denn wäre der Brocken auf die Straße gestürzt, hätte dies in einer Katastrophe enden können. Die „Krone“ begleitete Spreng- und Straßenmeister einen Tag lang beim Wettlauf gegen Tirols enorme Naturgewalten.