Erst Arbeiter verletzt, dann in Bagger gekracht

Von Pkw erwischt

Schon am Freitagnachmittag verletzte sich eine E-Bike-Lenkerin in der Heinrichstraße schwer. Um eine Kollision mit einem Lkw zu vermeiden, wich die 43-Jährige in Richtung Gehsteig aus, berührte die Gehsteigkante und kam zu Sturz. In der Triesterstraße bekam am Freitagabend ein Motorradfahrer einiges ab. Der 19-jährige Grazer wurde beim Einbiegen von einem Pkw-Lenker erwischt und stürzte. Mit dem Notarzt ging es ins LKH Graz.