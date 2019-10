Spielzeug und Kleidung für gerettete IS-Kinder

Eine der traurigsten Geschichten, die das Leben schrieb, bekommt nun ein Happy End. Die Kinder der im Dschihad getöteten IS-Anhängerin Sabina S. sind, wie berichtet, am Mittwoch in Wien gelandet. Nun konnten die Großeltern ihre Enkelkinder in die Arme nehmen. Sie sind froh, dass die Rückholaktion geklappt hat.